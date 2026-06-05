Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι Αρχές της Ρουμανίας, μετά την αυτοανατίναξη ενός ουκρανικού θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, το Κίεβο παρουσιάζει τη δική του εκδοχή των γεγονότων, ρίχνοντας ευθύνες στη Ρωσία.

Το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας εξερράγη κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό. Παρά την ισχύ της έκρηξης, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Τι υποστηρίζει το Κίεβο

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, το drone βρισκόταν σε επιχείρηση στη Μαύρη Θάλασσα, όταν ξέφυγε από την πορεία του εξαιτίας παρεμβολών από «ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου». Αφού βγήκε εκτός ελέγχου, παρασύρθηκε προς τα ρουμανικά ύδατα, όπου και τελικά πυροδοτήθηκε.

Το Κίεβο διευκρίνισε ότι είχε έρθει σε άμεση επαφή με το Βουκουρέστι, προειδοποιώντας εγκαίρως τις ρουμανικές αρχές ώστε να ληφθούν μέτρα και να μην υπάρξουν θύματα.

Φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών το drone

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε ότι το σκάφος, με μήκος 7 έως 8 μέτρα, εξερράγη την ώρα που βρισκόταν υπό την αξιολόγηση των δυνάμεων ασφαλείας. Στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι επρόκειτο για ένα μοντέλο Magura V5, το οποίο μετέφερε δεκάδες κιλά εκρηκτικών υλών.

Χάρη στην έγκαιρη εκκένωση του λιμανιού και το μήνυμα προειδοποίησης προς τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών να αναζητήσουν καταφύγιο, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το συμβάν, εντοπίστηκαν ακόμη τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας κοντά στις ακτές της Ρουμανίας.

Δείτε βίντεο που έστειλε στη «Ζούγκλα» αναγνώστης της ιστοσελίδας μας, από το σημείο που έφτασε το drone:

Το επικίνδυνο παιχνίδι των παρεμβολών

Το περιστατικό αυτό συνέβη μόλις μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ενός ρωσικού drone σε κτήριο κατοικιών στην πόλη Γαλάτσι της νοτιοανατολικής Ρουμανίας (κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία), η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Ήταν η πρώτη φορά από την έναρξη της σύρραξης που πλήττεται πυκνοκατοικημένη ζώνη σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Ρουμανία, ως μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, έχει κοινά σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας, έχουν καταγραφεί συνολικά 28 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones, από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις της Μόσχας στα ουκρανικά λιμάνια του Δούναβη. Παράλληλα, στο έδαφος της χώρας έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς και συντρίμμια από ουκρανικά drones.