Η δυτική Ουκρανία βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων, με την περιφέρεια του Ρίβνε να καταγράφει απώλειες αμάχων και σημαντικές καταστροφές σε αστικές υποδομές. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του κυβερνήτη της περιοχής, Ολεξάντρ Κοβάλ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν μετά από πλήγμα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικία, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το βαρύ τίμημα που καταβάλλει ο άμαχος πληθυσμός στις περιοχές μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου.

Ο κυβερνήτης ενημέρωσε το κοινό μέσω της εφαρμογής Telegram, αναφέροντας πως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τον απεγκλωβισμό τυχόν παγιδευμένων, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των υλικών ζημιών.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται στη σειρά των πρόσφατων επιδρομών που στοχεύουν κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση των επιχειρήσεων σε στρατηγικά σημεία της δυτικής Ουκρανίας. Η τοπική διοίκηση παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και να αναζητούν καταφύγιο κατά τη διάρκεια των προειδοποιήσεων για αεροπορικές επιθέσεις, καθώς η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ρευστή και επικίνδυνη.