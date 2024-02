Ρωσική βόμβα έπληξε νοσοκομείο στη βορειοανατολική Ουκρανία χθες Τετάρτη, διαλύοντας τα παράθυρα, καταστρέφοντας εξοπλισμό και οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση δεκάδων ασθενών, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο Βολοντίμιρ Τιμόσκο, επικεφαλής της αστυνομίας στη Χαρκίβ, ανέφερε πως βόμβα έπληξε το νοσοκομείο στις 21:45, στην πόλη Βελίκι Μπουρλούκ, βορειοανατολικά της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας Χαρκίβ, ενώ δεύτερη έπεσε σε κοντινή απόσταση.

Μέσω Facebook, πρόσθεσε ότι από τη δομή απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 38 άνθρωποι, οι 33 ασθενείς, 2 από τους οποίους κλινήρεις.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε μέσω Telegram πως γίνονταν εργασίες καθαρισμού στο νοσοκομείο τη νύχτα και πρόσθεσε πως προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου σε τέσσερις ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με τον Σινεχούμποφ, το γεγονός πως το προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα όταν κηρύχθηκε συναγερμός επέτρεψε να γίνει ομαλά η εσπευσμένη απομάκρυνση. Ασθενείς εστάλησαν σε άλλες δομές υγείας ή εξωτερικά ιατρεία.

Σε φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας διακρίνονται σχεδόν όλα τα παράθυρα του νοσοκομείου σπασμένα και συντρίμμια στον δρόμο μπροστά στο κτίριο.

Εικονίζονται ακόμη δωμάτια του νοσοκομείου με εξοπλισμό που έχει υποστεί ζημιές και σκορπισμένα συντρίμμια στο εσωτερικό.

russians attacked a hospital in the village of Velykyi Burluk in Kharkiv region with guided missiles.

According to the Regional Military Administration, the bombs fell on the territory of the medical facility, damaging the building’s facade, windows, and roof.

Thirty-eight… pic.twitter.com/9hs9dT5bEu

— ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) February 1, 2024