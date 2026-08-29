Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η περιφέρεια του Κιέβου το βράδυ της Παρασκευής, όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εγκατάσταση φύλαξης εκρηκτικών υλών. Το χτύπημα, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 στο χωριό Μούιλα της περιοχής Μπουτσάνσκι, προκάλεσε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά και πυροδότησε μια σειρά από αλυσιδωτές εκρήξεις.

Εσπευσμένη εκκένωση οικισμού και τραυματίες

Η σοβαρότητα της κατάστασης ανάγκασε τις τοπικές Αρχές να προχωρήσουν στην άμεση απομάκρυνση περισσότερων από 200 κατοίκων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν και παιδιά. Όπως επιβεβαίωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, από το συμβάν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν αμέσως την ασφαλή μεταφορά των πολιτών μακριά από την επικίνδυνη ζώνη.

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας τα μέτρα ασφαλείας

Παράλληλα με την κατάσβεση, η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας ξεκίνησε κατεπείγουσα έρευνα με την κατηγορία της «αμέλειας». Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά αν η ιδιοκτήτρια εταιρεία διατηρούσε τις απαραίτητες νόμιμες άδειες για τη λειτουργία του χώρου, αλλά και αν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλούς αποθήκευσης των επικίνδυνων υλών.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρωθυπουργού Σερχίι Κορέτσκι, ο οποίος κατήγγειλε την απουσία διδαγμάτων από παρόμοια τραγωδία που είχε συμβεί τον Ιούλιο στην κοινότητα Βίσνεβε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι έρευνες είχαν αποκαλύψει σοβαρές παραλείψεις κρατικής εταιρείας που διατηρούσε αποθήκη πυρομαχικών δίπλα σε κατοικίες. Ο Ουκρανός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «εγκληματική αμέλεια» και απαίτησε την παράδειγματική τιμωρία όλων των εμπλεκομένων.

Κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών στις υποδομές

Το νέο αυτό συμβάν εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εντατικοποίησης των αεροπορικών επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, οι επιδρομές στοχεύουν όλο και συχνότερα κρίσιμες πολιτικές υποδομές, όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις και αποθήκες, αυξάνοντας δραματικά τους κινδύνους για τον άμαχο πληθυσμό.