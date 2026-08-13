Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή λιμανιού του Ισμαήλ, στη νοτιοδυτική ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε υποδομές και να εκδηλωθεί πυρκαγιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram.

Στην Ισμαήλ, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία, βρίσκεται το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη και μέσω αυτού εξάγονται σιτηρά και άλλα αγαθά.