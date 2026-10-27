Η τοπική κατάπαυση του πυρός γύρω από την Ολέσκι, πόλη της νότιας Ουκρανίας υπό κατοχή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, τέθηκε σε εφαρμογή τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι πρότεινε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ και αποδέχθηκαν οι δύο εμπόλεμες πλευρές.

«Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για ανθρωπιστική επιχείρηση στην περιοχή της (πόλης) Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας έπαυσαν πυρ στον τομέα της Χερσώνας (…) από τις 04:00 ώρα Μόσχας» (σ.σ.: 03:00 ώρα Ελλάδας), γνωστοποίησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Η αναστολή των εχθροπραξιών αναμένεται να επιτρέψει να διεξαχθεί επιχείρηση ανθρωπιστικού χαρακτήρα στην απομονωμένη κοινότητα, όπου οι κάτοικοι υπό πολιορκία αντιμετώπιζαν μεγάλες ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων για εβδομάδες.