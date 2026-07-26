Σε νέα κλιμάκωση των επιθέσεων κατά των ουκρανικώνυποδομών προχώρησε η Μόσχα, βάζοντας στο στόχαστρο εγκαταστάσεις και πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένα πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή της Οδησσού.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ. Η ρωσική πλευρά δικαιολογεί το χτύπημα υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν για την εξυπηρέτηση στρατιωτικών φορτίων.

Παράλληλα, η Μόσχα ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις της έπληξαν επιτυχώς και ένα πλοίο στα νότια της Οδησσού, το οποίο, σύμφωνα πάντα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, ήταν σχεδιασμένο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού.

Σε επόμενη ανάρτηση αναφέρεται ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, χωρίς να διευκρινίζεται το πότε και πού έγινε αυτό.

Βυθίστηκε το Golden Leo

Αργά απόψε, οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν ότι ένα πλοίο χύδην φορτίου που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα βυθίστηκε σήμερα στα ανοιχτά της Οδησσού.

Το Golden Leo, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, βυθίστηκε κοντά στο λιμάνι. Εννέα μέλη του πληρώματός του σκοτώθηκαν στην επίθεση και οκτώ διασώθηκαν.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Τσορνομόρσκ φορτωμένο με αραβόσιτο. Υπέστη σημαντικές ζημιές όταν χτυπήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, στις 19 Ιουλίου. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το πλήγμα αυτό.