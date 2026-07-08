Η Ουκρανία πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο ένα από τα πιο εκτεταμένα πλήγματα των τελευταίων μηνών βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις τόσο από το Κίεβο όσο και από τη Μόσχα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατάφεραν να πλήξουν καίριες ενεργειακές υποδομές, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται τρία μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου, αντλιοστάσια στρατηγικών αγωγών, καθώς και ρωσικά δεξαμενόπλοια που έπλεαν στην Αζοφική Θάλασσα.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, απέδειξε τη δυνατότητα των ουκρανικών δυνάμεων να πλήττουν στόχους σε τεράστιες αποστάσεις από τα σύνορά τους, φτάνοντας μέχρι την περιοχή των Ουραλίων.

Η συντονισμένη αυτή εκστρατεία με drones κατά της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας έχει αρχίσει να προκαλεί ορατά προβλήματα στην εσωτερική αγορά της Ρωσίας. Αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με σοβαρές ελλείψεις σε καύσιμα, καθώς η στρατηγική του Κιέβου επικεντρώνεται πλέον στη συστηματική αποδυνάμωση των υποδομών που τροφοδοτούν τόσο την πολεμική μηχανή της Μόσχας όσο και την οικονομία της.

Η μεταφορά των πληγμάτων σε τόσο μεγάλη απόσταση από το μέτωπο των επιχειρήσεων δημιουργεί νέα δεδομένα στην εξέλιξη της σύγκρουσης, αναγκάζοντας τη ρωσική πλευρά να αναθεωρήσει τα μέτρα προστασίας των μετόπισθεν.

Χθες το Κίεβο χτύπησε το διυλιστήριο Ομσκ, το μεγαλύτερο της Ρωσίας, βαθιά στη Σιβηρία, σε απόσταση περίπου 2.700 χιλιομέτρων από έδαφος υπό ουκρανική κατοχή.

Σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και οι ειδικές δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν ότι drones έπληξαν τα διυλιστήρια πετρελαίου TANECO και TAIF-NK στο Νιζνεκάμσκ του Ταταρστάν, το διυλιστήριο πετρελαίου Σαρατόφ και τη στρατιωτική αεροπορική βάση Μπορισογκλέμπσκ στην περιφέρεια Βορονέζ.

Ρώσοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τα πλήγματα στις περιφέρειες αυτές, αν και δεν διευκρίνισαν τι στοχοθετήθηκε. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι κατέρριψε 415 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας.

Η Ουκρανία δήλωσε επίσης ότι χτύπησε αντλιοστάσιο πετρελαϊκών προϊόντων στο ρωσικό Μπασκορτοστάν, σε απόσταση 1.450 χιλιομέτρων από έδαφος υπό ουκρανική κατοχή. Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έκαναν άμεσα αναφορά σε επίθεση εκεί, αλλά οπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα του οποίου δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί, φαίνεται να δείχνει το πλήγμα. Η έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε από τα πλήγματα αυτά δεν ήταν άμεσα σαφής.