Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ουκρανία έχει δημιουργήσει μια αμυντική βιομηχανία για χιλιάδες βλήματα πυροβολικού, τεθωρακισμένα οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια εκπληκτική γκάμα μοντέλων και δυνατοτήτων. Αυτό θεωρείται ευρέως ως μια βασική επιτυχία για τον πόλεμο της ενάντια στη Ρωσία.

Αλλά καθώς δισεκατομμύρια δολάρια ρέουν από τον ουκρανικό στρατό προς τους εγχώριους κατασκευαστές όπλων, με χρηματοδοτική βοήθεια από Ευρωπαίους δωρητές, μεγάλο μέρος των δαπανών καλύπτεται από μυστικότητα εν καιρώ πολέμου. Αυτό ανησυχεί αναλυτές και ακτιβιστές που λένε ότι η Ουκρανία έχει σημειώσει μικρή πρόοδο στον έλεγχο μιας μακράς ιστορίας διαφθοράς στις στρατιωτικές προμήθειες.

Ένα σημείο ανησυχίας για τους κυβερνητικούς ελεγκτές που εξετάζουν τις στρατιωτικές δαπάνες είναι η επανειλημμένη ανάθεση συμβάσεων από το Κίεβο, χωρίς εξήγηση, σε εταιρείες που υπέβαλαν υψηλότερες προσφορές από τους ανταγωνιστές τους. Εσωτερικοί κυβερνητικοί έλεγχοι που εξετάστηκαν από τους New York Times δείχνουν δεκάδες τέτοιες συμβάσεις που υπογράφηκαν σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους, καθώς και περιπτώσεις καθυστερημένων ή ελλιπών παραδόσεων και προπληρωμών για όπλα που δεν έφτασαν ποτέ.

Η ανάθεση συμβάσεων σε πλειοδότες με υψηλότερες τιμές δεν υποδηλώνει από μόνη της διαφθορά ή υπερβολικές δαπάνες που μπορούν να αποφευχθούν. Ωστόσο, οι έλεγχοι καταδεικνύουν μια πρόκληση για την Ουκρανία, καθώς απομακρύνεται από την εξάρτησή της από δωρεές πυρομαχικών και όπλων από συμμάχους, δεδομένης της ασταθούς υποστήριξης από την κυβέρνηση Τραμπ και της περιορισμένης ευρωπαϊκής στρατιωτικής ικανότητας. Στρέφεται αντ’ αυτού στην εγχώρια παραγωγή και στις διεθνείς αγορές όπλων, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών που χρηματοδοτούνται εν μέρει από ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων.

Το Κίεβο είναι πλέον αυτάρκες για σχεδόν το 60% των οπλισμών του, δήλωσε τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Τα εργοστάσια της χώρας κατασκευάζουν θανατηφόρα drones, ρομπότ εδάφους και μια σειρά συμβατικών τεθωρακισμένων οχημάτων και άλλων όπλων.

Τα εγχώριας κατασκευής όπλα θα αποτελέσουν το θεμέλιο της μελλοντικής ασφάλειας της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ζελένσκι, μεταξύ άλλων ως αποτρεπτικό μέσο για τη διατήρηση της ειρήνης μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Πρώην αξιωματούχοι και αναλυτές λένε ότι η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, ωστόσο, απαιτεί την υπέρβαση του μακρού ιστορικού διαφθοράς στις ουκρανικές στρατιωτικές προμήθειες.

Οι κυβερνητικοί ελεγκτές που εξέτασαν τις αγορές που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Αμυντικών Προμηθειών της Ουκρανίας από τις αρχές του 2024 έως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους δεν απήγγειλαν κατηγορίες για κλοπή ή υπεξαίρεση, αν και παρέπεμψαν ορισμένες συμβάσεις σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου για αξιολόγηση.

Ωστόσο, η 465 σελίδων έρευνά τους διαπίστωσε ότι δεκάδες συμβάσεις για βλήματα πυροβολικού, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα όπλα δεν ανατέθηκαν στον πλειοδότη με τη χαμηλότερη τιμή. Η διαφορά μεταξύ των χαμηλών προσφορών και των συμβάσεων που ανατέθηκαν στην πραγματικότητα από την υπηρεσία προμηθειών ανήλθε σε τουλάχιστον 5,4 δισεκατομμύρια χρίβνια, ή 129 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους ελέγχους.

«Πληρώνουν υπερβολικά για άγνωστους λόγους και χωρίς δικαιολογία», δήλωσε ο Ταμερλάν Βαχάμποφ, πρώην σύμβουλος του οργανισμού, ενός παραρτήματος του Υπουργείου Άμυνας. Εν μέσω της αναταραχής του πολέμου, είπε, «υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης να γίνει αυτό με τον σωστό τρόπο».

Μερικές φορές, οι χαμηλότερες προσφορές παρακάμπτονται με εύλογες εξηγήσεις, δήλωσε η Ολένα Τρεγκούμπ, εκτελεστική διευθύντρια της Ανεξάρτητης Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς, μιας ουκρανικής μη κυβερνητικής ομάδας. «Αυτή η δικαιολογία μπορεί να είναι αληθής ή μπορεί να είναι διαφθορά», είπε.

Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός προμηθειών δήλωσε ότι οι χαμηλότερες προσφορές μερικές φορές απορρίπτονταν επειδή «ενδέχεται να μην πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας, χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης, όρων πληρωμής ή άλλων ουσιωδών κριτηρίων».

Ο οργανισμός πρόσφατα αναθεώρησε τις πρακτικές σύναψης συμβάσεων για να διασφαλίσει τη δικαιοσύνη, είπε. Έχει δηλώσει ότι ξεκίνησε τη σταδιακή κατάργηση των συμβάσεων με ενδιάμεσες εταιρείες, οι οποίες λάμβαναν περιθώριο κέρδους επί των πωλήσεων, πέρυσι.

Μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας το 2022, ο στρατός της Ουκρανίας έλαβε όπλα και πυρομαχικά από δύο πηγές. Οι δυτικές χώρες δώρισαν στρατιωτικό εξοπλισμό σε είδος, όπως άρματα μάχης Abrams και οβιδοβόλα M777. Ξεχωριστά, το Υπουργείο Άμυνας αγόρασε όπλα από την κάποτε ισχυρή εγχώρια βιομηχανία της Ουκρανίας και από τις διεθνείς αγορές όπλων.

Η κυβέρνηση δημιούργησε την υπηρεσία προμηθειών ως ανεξάρτητο παράρτημα του Υπουργείου Άμυνας το 2023, μετά από αναφορές των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης για μια πληθώρα αμφισβητήσιμων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων τεράστιων υπερπληρωμών για αυγά για τις μερίδες των στρατιωτών, και για χειμωνιάτικες στολές. Αυτές οι αποκαλύψεις οδήγησαν στην παραίτηση του υπουργού Άμυνας, Ολέξιι Ρέζνικοφ.

Προβλήματα προέκυψαν και στον νέο οργανισμό. Δύο διευθυντές απολύθηκαν με κατηγορίες για αναποτελεσματική διαχείριση.

Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της υπηρεσίας προμηθειών, ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φέτος χρηματοδοτείται από τα φορολογικά έσοδα της Ουκρανίας, αν και έχει αρχίσει να λαμβάνει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Στο πλαίσιο ενός προγράμματος που πρωτοστάτησε η Δανία, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία για να αγοράσει όπλα από τη δική της βιομηχανία.

Η Ουκρανία αγοράζει όπλα από προηγουμένως ανενεργά σοβιετικά εργοστάσια εξοπλισμών, τα οποία κάποτε παρήγαγαν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, άρματα μάχης, αεριωθούμενα και άλλο υλικό, καθώς και από εκατοντάδες ουκρανικές νεοσύστατες επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας.

Μέχρι τουλάχιστον πέρυσι, η μεγάλη πλειοψηφία των αγορών γινόταν μέσω εμπόρων όπλων, οι περισσότεροι από τους οποίους λάμβαναν περιθώριο κέρδους 3% επί των πωλήσεων, σύμφωνα με ξεχωριστό έλεγχο αγορών μέχρι τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Σύμφωνα με τον εν λόγω έλεγχο, η υπηρεσία προμηθειών εμπλέκει τέτοιους μεσάζοντες στο 83% των συμβάσεών της, αντί να αγοράζει απευθείας από προμηθευτές.

Οι έμποροι όπλων απέκτησαν πρόσβαση στο σύστημα αμυντικών προμηθειών της Ουκρανίας αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία. Μέσα σε περίπου δύο μήνες, η Ουκρανία είχε εξαντλήσει τα αποθέματα πυρομαχικών πυροβολικού της, μια εξαιρετική ευπάθεια που κρατήθηκε μυστική εκείνη την εποχή. Σε απόγνωση, παρακάλεσε τους εμπόρους όπλων που είχαν προηγουμένως εξάγει όπλα να αγοράσουν πίσω κάποια.

Οι έμποροι, που ονομάζονταν εταιρείες ειδικών εξαγωγών, πουλούσαν επί χρόνια ουκρανικά όπλα σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής που είχαν πληγεί από τον πόλεμο. Το 2022, στράφηκαν στις εισαγωγές από αυτά τα έθνη και στη συνέχεια επέκτειναν τον ρόλο τους στη διαμεσολάβηση συμφωνιών για την Υπηρεσία Προμηθειών Άμυνας με Ουκρανούς κατασκευαστές.

Η Ουκρανία βρίσκεται εν μέσω ενός εμπόλεμου πειράματος αγοράς όπλων όχι από γνωστούς μεγάλους, καθιερωμένους εργολάβους άμυνας, αλλά από μια χαοτική δίνη περισσότερων από 2.000 προμηθευτών όπλων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι νεοσύστατες επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας και άλλοι από μικροσκοπικά υπόγεια εργαστήρια.