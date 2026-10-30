Νέα επίθεση σε νευραλγικές υποδομές του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσα από τον λογαριασμό του στο Telegram. Όπως σημείωσε, οι βομβαρδισμοί έπληξαν εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, ωστόσο τεχνικά συνεργεία έχουν ήδη κινητοποιηθεί και σπεύδουν στα σημεία για να αποκαταστήσουν τις ζημιές το συντομότερο δυνατό.

Το μέγεθος του προβλήματος επιβεβαίωσε και η DTEK, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της Ουκρανίας, η οποία ανακοίνωσε επίσημα ότι καταγράφονται εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που επηρεάζουν τμήματα σε τέσσερις διαφορετικές συνοικίες του Κιέβου.