Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν χθες Δευτέρα λιμενικές υποδομές και ένα πλοίο στην Οδησσό της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.
Ukrainisches Öldepot 🔥brennt🔥: russische Drohnen verbrennen ukrainische Energieinfrastruktur im Großraum von Odessa.#Ukraine #UkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/L72XY3UfCT
— G. Jordan (@G68Jordan) December 22, 2025
Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή ρωσικών UAV μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
Odessa pic.twitter.com/Qh24ITyMMs
— Piotr Panasiuk (@Piotr__Panasiuk) December 22, 2025
Τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ουκρανίας.
Brand in der Nähe des Hafens von Juschni in der Region Odessa in Lagern der NATO-Privatarmee „VSU“.
Kamikaze-Drohnenangriffe „Geran“ auch gegen Lastwagen, die für den Transport von Gütern aus Häfen in der Region Odessa verwendet werden. pic.twitter.com/3ftelDiikv
— Le Rapporteur (@ethevessen) December 22, 2025
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απειλήσει με κλιμάκωση των πληγμάτων σε λιμάνια της Ουκρανίας, εν είδει αντιποίνων για τις ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον του αποκαλούμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.