Ουκρανοί ερευνητές κατά της διαφθοράς δήλωσαν σήμερα (4/11) ότι πιστεύουν πως ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας και επιβολής του νόμου εμπλέκονται στη συγκάλυψη ενός μεγάλου σχεδίου απάτης που βρίσκεται στο επίκεντρο νέας έρευνας.

Ανώτατοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας SBU, της Εθνικής Αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα δωροδοκήθηκαν προκειμένου να αποτελέσουν ασπίδα ένα call center που εξαπατούσε ανυποψίαστα θύματα, ανέφερε το Εθνικό Γραφείο Κατά της Διαφθοράς (NABU).

Η έρευνα, που αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο, οδήγησε στην παραίτηση του πρώην Γενικού Εισαγγελέα Ρουσλάν Κραβτσένκο αφότου οι αρχές κατηγόρησαν έναν υφιστάμενο ότι βοηθούσε στη διαχείριση του δικτύου, το οποίο σύμφωνα με τους ερευνητές στοχοποιούσε Ουκρανούς αλλά και ξένους. Ο Κραβτσένκο δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για διάπραξη αδικήματος.

Η αντιμετώπιση της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο είναι σημείο κλειδί για τις προσπάθειες της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει οικονομική βοήθεια την οποία χρειάζεται από δωρητές ώστε να μπορέσει να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή, που διανύει τώρα τον πέμπτο χρόνο.

Η NABU και η αδελφή υπηρεσία Ειδικό Γραφείο του Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς (SAPO) έχουν θέσει στο στόχαστρο ανώτατους αξιωματούχους σε υποθέσεις που συγκλόνισαν το πολιτικό κατεστημένο.

Η SBU επιβεβαίωσε σε μια ανακοίνωση ότι οι ερευνητές ερευνούν υπαλλήλους της και είπε πως συνεργάζεται με την έρευνα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι έθεσε σε διαθεσιμότητα τους αξιωματικούς που ερευνώνται, ενώ προειδοποίησε κατά “πρόωρων συμπερασμάτων”. Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα δήλωσε ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί, αλλά δεν γνωρίζει για τυχόν παράνομες δραστηριότητες υπαλλήλων που ερευνά η NABU.

Σε μια χωριστή εξέλιξη, η NABU δήλωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την έρευνά της στην πιο πολύκροτη υπόθεσή της σε περίοδο πολέμου — ένα φερόμενο σχέδιο ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Στην υπόθεση ενεπλάκη πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ενέργειας ενώ ο πρώην προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Όλοι έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες

Η NABU δήλωσε ότι προσπαθεί ακόμη να ανακτήσει τα χρήματα από τις δωροδοκίες που οι διοργανωτές ζητούσαν από εργολάβους κρατικών επιχειρήσεων ενέργειας, περιλαμβανομένης της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Energoatom.

Το συνολικό ποσό που ξεπλύθηκε υπερβαίνει τα 111 εκατομμύρια δολάρια και τα 12 εκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε η NABU.

Η Ουκρανία κατέχει την 104η θέση μεταξύ 182 χωρών στον πιο πρόσφατο δείκτη διαφθοράς (Corruption Perceptions Index) της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια, όπου η χώρα που βρίσκεται στη χαμηλότερη βαθμίδα θεωρείται και η πιο διεφθαρμένη.