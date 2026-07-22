Στο ζήτημα της ενίσχυσης της αεράμυνας της χώρας του εστίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον Αμερικανό πρέσβη στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε επιτακτικά στο τραπέζι των συνομιλιών το ενδεχόμενο παραχώρησης αδειών για την εγχώρια κατασκευή των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη αυτονομία της πολεμικής αεροπορίας της χώρας του.

Η επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου στην ουκρανική πρωτεύουσα επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη διπλωματική και στρατιωτική κινητικότητα γύρω από τον εξοπλισμό των ουκρανικών δυνάμεων.