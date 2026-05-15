Ο απολογισμός των ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη έγινε βαρύτερος, φτάνοντας τους 21 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Οι διασώστες συνεχίζουν ασταμάτητα να ψάχνουν στα συντρίμμια για να εντοπίσουν ανθρώπους στο ακίνητο (σ.σ. το οποίο κατέρρευσε) στη συνοικία Νταρνίτσκι», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω Telegram.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.