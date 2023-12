Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν την Παρασκευή (29/12) στο κύμα αεροπορικών επιθέσεων, που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της χώρας.

«Σήμερα το πρωί, ο εχθρός εξαπέλυσε πάνω από 150 πυραύλους και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε ειρηνικές ουκρανικές πόλεις. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 16 νεκροί και 97 τραυματίες», σημείωσε ο Αντρί Κοστίν σε ανάρτησή του στο Twitter, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο παιδιά ηλικίας 6 και 8 ετών.

Russia continues its attacks on civilians. This morning, the aggressor launched more than 150 missiles and combat drones at peaceful Ukrainian cities. As of now, reports confirm 16 people killed and 97 wounded, including at least two children aged 6 and 8. Rescue operations are… pic.twitter.com/5MAI6gFNeP

— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) December 29, 2023