O Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, διαμεσολάβησε αποτελεσματικά για την επίτευξη τοπικής εκεχειρίας στο μέτωπο της Ουκρανίας. Η συμφωνία αφορά τη ρωσικά κατεχόμενη πόλη Ολέσκι και τις γύρω περιοχές της περιφέρειας Χερσώνας, σημείο που έχει πληγεί σφοδρά από τις εχθροπραξίες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ουάσιγκτον, η κατάπαυση του πυρός έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ στις 29 Οκτωβρίου 2026.

Η πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ εστιάζει στην εκτόνωση της ανθρωπιστικής κρίσης σε μια από τις πιο επιβαρυμένες ζώνες της συρράξεως.

Οι κάτοικοι αυτής της πόλης στην ανατολική Ουκρανία, την οποία κατέλαβαν ρωσικές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν αναφέρει μια επισιτιστική κρίση η οποία ολοένα βαθαίνει.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά κάθε στρατιωτική δράση στο Ολέσκι προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και να ετοιμαστεί απομάκρυνση των κατοίκων μέσω ενός καθορισμένου ασφαλούς διαδρόμου», αναφέρει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η Μελάνια Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει την επιστροφή στις οικογένειές τους των παιδιών από την Ουκρανία που απήγαγε η Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου.

«Η κατάσταση στο Ολέκσι είναι φρικτή. Το Ολέσκι είναι μια πόλη στην πρώτη γραμμή του πολέμου που βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Ο εναπομείναν πληθυσμός του Ολέσκι αποτελείται κυρίως από ηλικιωμένους κατοίκους, που χρειάζονται επειγόντως ιατρική φροντίδα, φάρμακα, τρόφιμα και καθαρό νερό», ανέφερε σε μια δήλωση η Μελάνια Τραμπ.