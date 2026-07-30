Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε τη συντριβή ενός ουκρανικού μαχητικού F-16, διευκρινίζοντας πως ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος και είναι σώος.

Όπως ενημέρωσε μέσω Telegram, το μαχητικό αεροσκάφος εκτελούσε αποστολή στην πρώτη γραμμή του μετώπου για την αναχαίτιση ρωσικών στόχων, όταν παρουσιάστηκε τεχνική βλάβη.

Ο πιλότος εντοπίστηκε σώος και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να δεχθεί ιατρική φροντίδα. Εμπειρογνώμονες εξετάζουν την περιοχή όπου συνετρίβη το ουκρανικό F-16.

Η Ουκρανία έχει παραλάβει αμερικανικής κατασκευής F-16 από αρκετές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Ολλανδία και η Δανία.