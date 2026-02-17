Όπως ανέφερε την Τρίτη ο Διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) του Κιέβου, τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πλήξει από την αρχή του έτους εννέα διυλιστήρια στη Ρωσία.

Σε δηλώσεις του που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Telegram καθώς Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές ξεκινούσαν τις τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη, ο Ρόμπερτ Μπρόβντι αναφέρει ότι τα διυλιστήρια ήταν μεταξύ των 240 εγκαταστάσεων στη Ρωσία και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη που επλήγησαν από τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.