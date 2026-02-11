Ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου σκότωσε τρία μικρά παιδιά, δύο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών, και 34χρονο πατέρα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Δύο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» σε πλήγμα σε σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δύο εμπόλεμων χωρών, σημείωσε η πηγή αυτή, εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.