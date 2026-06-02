Μια 73χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στην πόλη Ντνίπρο, στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανέφερε ο Ολεξάντρ Χάνζα, στρατιωτικός περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ, προτού, λίγο πριν από τις 04:00, ανακοινώσει νεότερο απολογισμό, που κάνει λόγο για 4 νεκρούς και 16 τραυματίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προετοιμάζονταν για «νέο μαζικό πλήγμα» εναντίον της Ουκρανίας, αφού η ρωσική πλευρά προειδοποίησε ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο.

Τόσοι οι ρωσικές, όσο και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις κάθε νύχτα –και, στην περίπτωση των δυνάμεων της Μόσχας, και κατά τη διάρκεια της ημέρας– εναντίον της άλλης πλευράς τους τελευταίους μήνες, ιδίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Οι διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια, βρίσκονται σε νεκρό σημείο.