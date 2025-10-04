Επιβατική αμαξοστοιχία επλήγη από ρωσικά πυρά στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι και υπάρχουν θύματα μεταξύ των επιβατών, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ.

Ο Χριχόροφ δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση είχε στόχο ένα σιδηροδρομικό σταθμό και ότι επλήγη ένα τρένο που κατευθυνόταν προς το Κίεβο.

 

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι εξοργισμένος και δηλώνει πως γνώριζαν ότι χτυπούσαν αμάχους.

Ο κυβερνήτης από την πλευρά του, ανήρτησε φωτογραφία από ένα καμένο βαγόνι και δήλωσε ότι διασώστες και ιατρικό προσωπικό εργάζονται στον τόπο της επίθεσης.

 

Η Μόσχα έχει αυξήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της στη σιδηροδρομική υποδομή της Ουκρανίας, πλήττοντας την σχεδόν καθημερινά τους δύο τελευταίους μήνες.

Η είδηση δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

