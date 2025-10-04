Επιβατική αμαξοστοιχία επλήγη από ρωσικά πυρά στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι και υπάρχουν θύματα μεταξύ των επιβατών, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ.

Ο Χριχόροφ δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση είχε στόχο ένα σιδηροδρομικό σταθμό και ότι επλήγη ένα τρένο που κατευθυνόταν προς το Κίεβο.

Χτύπημα 🇷🇺 drones σε ουκρανικό τρένο που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό και καύσιμα στην περιοχή Tsernigov.

Το τρένο προστατεύονταν με τουλάχιστον δύο ελικόπτερα pic.twitter.com/1kEmClfKfU — Harvester🇬🇱 (@thrsts_) October 1, 2025

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι εξοργισμένος και δηλώνει πως γνώριζαν ότι χτυπούσαν αμάχους.

Ο κυβερνήτης από την πλευρά του, ανήρτησε φωτογραφία από ένα καμένο βαγόνι και δήλωσε ότι διασώστες και ιατρικό προσωπικό εργάζονται στον τόπο της επίθεσης.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Η Μόσχα έχει αυξήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της στη σιδηροδρομική υποδομή της Ουκρανίας, πλήττοντας την σχεδόν καθημερινά τους δύο τελευταίους μήνες.

Η είδηση δημοσιοποιήθηκε σήμερα.