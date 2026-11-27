Αντιμέτωποι με ένα ολοένα και πιο δύσκολο πολιτικό δίλημμα βρίσκονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες, καθώς επιχειρούν να εξασφαλίσουν νέα χρηματοδότηση για την Ουκρανία, την ώρα που σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στη συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Politico, η παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου, οι αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις και η ενίσχυση πολιτικών δυνάμεων που αντιτίθενται στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας δημιουργούν νέες δυσκολίες για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πρόσφατη δημοσκόπηση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Körber Stiftung καταγράφει σημαντική υποχώρηση της υποστήριξης προς τη στρατιωτική βοήθεια.

Συγκεκριμένα, το 53% των Γερμανών δηλώνει αντίθετο στη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, ενώ μόλις το 46% τάσσεται υπέρ.

Πρόκειται για αισθητή μεταβολή σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό υποστήριξης ανερχόταν στο 59%.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την πολιτική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις, καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 πλησιάζει πλέον τη συμπλήρωση πέντε ετών.

Το δίλημμα των Ευρωπαίων ηγετών

Παρά τη μεταστροφή της κοινής γνώμης, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη διακοπή της χρηματοδότησης της Ουκρανίας θα μπορούσε να έχει σημαντικά μεγαλύτερο οικονομικό και στρατηγικό κόστος.

Η βασική τους ανησυχία είναι ότι μια ρωσική στρατιωτική επικράτηση θα ενίσχυε τη θέση του Βλαντίμιρ Πούτιν, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκονται ιδιαίτερα οι χώρες της Βαλτικής και η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, οι οποίες αντιμετωπίζουν τη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα ως άμεση απειλή.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φοβούνται ότι μια ενδεχόμενη ουκρανική ήττα θα μπορούσε να τις υποχρεώσει να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες.

Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας, Τζέσικα Ρόζενκραντζ, αναγνώρισε μιλώντας στο Politico ότι η συνέχιση του πολέμου ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω την κόπωση των πολιτών.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η στήριξη προς την Ουκρανία αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και όχι απλώς μια πολιτική επιλογή αλληλεγγύης.

Τουσκ: «Η ασφάλεια έχει ένα τίμημα»

Ανάλογες προειδοποιήσεις απηύθυναν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες κατά τη διάρκεια των επαφών τους στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, υποστήριξε ότι η προσπάθεια περιορισμού των δαπανών για την Ουκρανία ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο οικονομικό βάρος στο μέλλον.

«Μια Ευρώπη που επιδιώκει να εξοικονομήσει χρήματα με κάθε κόστος μπορεί να πληρώσει πολύ ακριβά αυτό το λάθος. Η ασφάλεια έχει ένα τίμημα», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, υπογράμμισε τη σύνδεση της ουκρανικής άμυνας με την ασφάλεια των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.

«Η Ευρώπη και η Ουκρανία είναι συνδεδεμένες, επειδή η Ουκρανία πολεμά για εμάς», ανέφερε, προσθέτοντας: «Εμείς μετράμε ευρώ, ενώ εκείνοι χύνουν αίμα».

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν την προσέγγιση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που θεωρούν τη χρηματοδότηση του Κιέβου επένδυση στη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της ηπείρου.

Έως 1,6 τρισ. ευρώ το πιθανό κόστος μιας ρωσικής νίκης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά σενάρια που εξετάζουν τις συνέπειες μιας πιθανής ρωσικής επικράτησης.

Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας συμβούλων διαχείρισης κινδύνου Corisk και του Νορβηγικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων (NUPI), μια μερική στρατιωτική νίκη της Ρωσίας θα μπορούσε να προκαλέσει συνολικό οικονομικό κόστος για την Ευρώπη ύψους 1,2 έως 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες αυξήσεις των αμυντικών δαπανών, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη νέα προσφυγική κρίση.

Οι συντάκτες της μελέτης υπολογίζουν ότι 6 έως 11 εκατομμύρια επιπλέον Ουκρανοί θα μπορούσαν να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους σε περίπτωση μερικής ρωσικής νίκης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε σημαντικές ανάγκες στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και κοινωνικής υποστήριξης στις χώρες υποδοχής.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, το συνολικό οικονομικό κόστος ενός τέτοιου σεναρίου θα μπορούσε να είναι περίπου διπλάσιο από εκείνο μιας στρατηγικής που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να εξασφαλίσει στρατιωτική επιτυχία.

Πρόκειται για εκτιμήσεις βάσει υποθετικών σεναρίων και όχι για προβλέψεις με βέβαιη έκβαση.

Ο πρώην υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας και πρόεδρος της Σχολής Οικονομικών του Κιέβου, Τιμόφι Μυλοβάνοφ, προειδοποίησε επίσης ότι μια ρωσική νίκη θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές αναταράξεις σε ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Χρηματοδοτικό κενό 70 δισ. ευρώ για την Ουκρανία

Την ίδια στιγμή, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται το Politico, το Κίεβο ενδέχεται να αντιμετωπίσει χρηματοδοτικό κενό ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027, το οποίο αφορά τόσο τις στρατιωτικές ανάγκες όσο και τη λειτουργία του κρατικού προϋπολογισμού.

Στις Βρυξέλλες εξετάζεται σχέδιο για τη χορήγηση νέου δανείου 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να καλύψει περίπου τα δύο τρίτα του εκτιμώμενου ελλείμματος.

Η συζήτηση συνδέεται με τον σχεδιασμό του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034.

Βασικός στόχος όσων υποστηρίζουν την πρόταση είναι η δημιουργία ενός σταθερού μηχανισμού χρηματοδότησης, ώστε η συνέχιση της βοήθειας να μην εξαρτάται αποκλειστικά από διαδοχικές έκτακτες αποφάσεις.

Γερμανία: Ο Μερτς αντιμέτωπος με τη μεταστροφή της κοινής γνώμης

Καθοριστικό ρόλο στις συζητήσεις διαδραματίζει η Γερμανία, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με το Ukraine Support Tracker του Ινστιτούτου του Κιέλου, η γερμανική βοήθεια από το 2022 ανέρχεται σε περίπου 54 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής υποστήριξης.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστηρίζει τη συνέχιση της βοήθειας και επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ωστόσο, η πρόσφατη δημοσκόπηση της Körber Stiftung αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της χώρας.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η αντίθεση μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), καθώς το 88% εμφανίζεται αντίθετο στη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, αναγνώρισε ότι η παρατεταμένη σύγκρουση επιβαρύνει οικονομικά και ψυχολογικά τους πολίτες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται πλέον στο μέλλον της Ουκρανίας, αλλά αφορά τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.

Οι πολιτικές ανατροπές που ανησυχούν τις Βρυξέλλες

Η ευρωπαϊκή συζήτηση επηρεάζεται και από τις πολιτικές εξελίξεις που αναμένονται μέσα στο 2027.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι προεδρικές εκλογές της Γαλλίας τον Απρίλιο του 2027, καθώς μια ενδεχόμενη αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παρακολουθούν επίσης την ενίσχυση κομμάτων που ζητούν περιορισμό των δαπανών προς το Κίεβο.

Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι ηγέτες επιδιώκουν να επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία για ένα μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, υποστηρίζει επίσης την ένταξη της ουκρανικής χρηματοδότησης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Ωστόσο, η πρόταση συναντά αντιρρήσεις από κράτη-μέλη, με την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και την Τσεχία να ζητούν εξαιρέσεις από το τελευταίο πακέτο χρηματοδοτικής υποστήριξης.

Το κρίσιμο δίλημμα για την Ευρώπη

Ο αναλυτής Φρέντερικ Βέσλαου, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR), εκτιμά ότι η διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της Ουκρανίας θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή μακροπρόθεσμα.

Όπως υποστήριξε στο Politico, μια ενδεχόμενη ρωσική επικράτηση θα ανάγκαζε τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν δραστικά τις αμυντικές τους δαπάνες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι πολιτικοί ηγέτες όπως ο Φρίντριχ Μερτς και ο Εμανουέλ Μακρόν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν στην κοινή γνώμη την ανάγκη συνέχισης της στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με ένα σύνθετο δίλημμα: να συνεχίσει να διαθέτει σημαντικά ποσά για την Ουκρανία, παρά την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των πολιτών, ή να περιορίσει τη βοήθεια, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο μεγαλύτερων δαπανών και νέων απειλών στο μέλλον.

Οι αποφάσεις των επόμενων μηνών αναμένεται να καθορίσουν όχι μόνο τη χρηματοδότηση του Κιέβου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ασφάλειας τα επόμενα χρόνια.