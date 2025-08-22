Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ξανά τον σταθμό άντλησης πετρελαίου στην Ουνέτσα της περιφέρειας Μπριάνσκ της Ρωσίας, ένα κρίσιμης σημασίας κομμάτι του αγωγού μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου προς την Ευρώπη Ντρούζμπα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας Ρόμπερτ Μπρόβντι, ενώ η Ουγγαρία και η Σλοβακία ανακοίνωσαν ότι οι προμήθειές τους σε πετρέλαιο, μέσω του Ντρούζμπα, μπορεί να ανασταλούν για πέντε ημέρες.

Ο Μπρόβντι ανήρτησε βίντεο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram στο οποίο φαίνεται μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση με πολλές δεξαμενές καυσίμου. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η υποδομή που παρουσιάζεται στο βίντεο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε στο μεταξύ σε ανάρτησή του στο Facebook, ότι οι παραδόσεις αργού πετρελαίου από τη Ρωσία στην Ουγγαρία, μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, σταμάτησαν ύστερα από επίθεση στον αγωγό κοντά στα σύνορα Ρωσίας-Λευκορωσίας.

«Αυτή είναι άλλη μια επίθεση κατά της ενεργειακής μας ασφάλειας», σημείωσε ο Σιγιάρτο.

Η ροή πετρελαίου στην Σλοβακία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα «διακόπηκε στις 21 Αυγούστου το βράδυ», ανακοίνωσε επίσης σήμερα η σλοβακική εταιρεία διαχείρισης του αγωγού Transpetrol.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία ανακοίνωσαν εξάλλου ότι οι προμήθειες πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα μπορεί να ανασταλούν για τουλάχιστον πέντε ημέρες μετά την πρόσφατη ουκρανική επίθεση σε εγκατάσταση στη Ρωσία, και ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού τους.

«Η φυσική και γεωγραφική πραγματικότητα είναι ότι χωρίς αυτόν τον αγωγό, ο ασφαλής εφοδιασμός των χωρών μας απλώς δεν είναι δυνατός», σημείωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, της Ουγγαρίας ο Πέτερ Σιγιάρτο και της Σλοβακίας ο Γιουράι Μπλάναρ, σε επιστολή τους.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σλοβακία και η γειτονική Ουγγαρία εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη ρωσική ενέργεια και να λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους, μέσω του αγωγού Ντρούζμπα που φτάνει μέσω Λευκορωσίας και Ουκρανίας, στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, στοχεύοντας τομέα που διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στην χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών του Κρεμλίνου. Οι πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων στον προϋπολογισμό της Ρωσίας.

Οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς, έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις καυσίμων, σε αριθμό ρωσικών περιφερειών.

Η Ρωσία στο μεταξύ, έχει και αυτή εντείνει τις επιθέσεις της στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, παρά τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να τερματιστεί η σύγκρουση.