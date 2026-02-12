Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν ότι κράτη μέλη δεσμεύονται να διαθέσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την προμήθεια αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία μέσω της πρωτοβουλίας Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Την Πέμπτη 12/2, , ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, παρουσίασε τις συνεισφορές ως «μια έμπρακτη απάντηση στην απαίτηση του Κιέβου για πιο άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη», αν και απέφυγε να δώσει ακριβές συνολικό ποσό.

Στην κοινή ενημέρωση Τύπου με τους υπουργούς Άμυνας της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας, ο Ρούτε ευχαρίστησε ειδικά το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Λιθουανία για τις χρηματοδοτήσεις τους, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για ένα ευρύτερο κύμα ευρωπαϊκής δέσμευσης» και ότι «περισσότερες ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα» χωρίς, όμως, να κατονομάσει νέους υποστηρικτές.

Η πρωτοβουλία PURL, που έχει ως στόχο να επιταχύνει την αγορά αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού, από αμυντικά συστήματα μέχρι πυρομαχικά, με χρηματοδότηση από χώρες της Συμμαχίας, θεωρείται πλέον μια από τις βασικές οδούς για τη διατήρηση του ρυθμού αποστολής όπλων στην Ουκρανία, κυρίως ενόψει της αυξανόμενης πίεσης του Κιέβου για περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη.

