Το Κρεμλίνο αρνείται ότι ζήτησε την αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ: «Δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο»

Το Κρεμλίνο διαψεύδει ότι ζήτησε την έξοδο της Φινλανδίας, ή άλλων κρατών-μελών της Συμμαχίας, από το ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι για την Ουκρανία.

«Δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν υποβλήθηκε καμία τέτοια πρόταση. Σίγουρα δεν συζητήθηκε», δήλωσε ο προεδρικός εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tass.

Πηγή: repubblica