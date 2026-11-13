Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Δουβλίνο, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ). Κατά τη συνάντηση, επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση της Ρώμης στην αεράμυνα και τη διπλωματική πορεία της Ουκρανίας, λίγες μόλις ημέρες μετά την έγκριση του 13ου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας.
Ένα πακέτο-ρεκόρ και χειμερινή θωράκιση
Έπειτα από παύση αποστολών περίπου 12 μηνών, ο υπουργός Οικονομίας Τζανκάρλο Τζορτζέτι υπέγραψε το διάταγμα για το 13ο πακέτο βοήθειας, το οποίο ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ — τριπλασιάζοντας τον μέσο όρο των προηγούμενων πακέτων και κατευνάζοντας τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων για τις καθυστερήσεις.
Καθώς τα ρωσικά πλήγματα συνεχίζουν να στοχεύουν ουκρανικές πόλεις και ενεργειακά δίκτυα, η βοήθεια επικεντρώνεται σε συστήματα αεράμυνας και πυραύλους αναχαίτισης για την προστασία των κρίσιμων υποδομών τον χειμώνα.
Πρόταση για ενιαίο Ευρωπαίο διαπραγματευτή
Αφού συμμετείχε σε συνάντηση του «Σχήματος του Βερολίνου», η Μελόνι πρότεινε στη διμερή της επαφή με τον Ζελένσκι τον εξορθολογισμό των παράλληλων διπλωματικών διαύλων (όπως το E3 και οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι) μέσω του ορισμού ενός ενιαίου διαπραγματευτή της ΕΕ με κοινή εντολή και από τα 27 κράτη-μέλη.
Αξιοποιώντας και την αμερικανική στήριξη, στόχος της Ρώμης είναι να διασφαλιστούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και η ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι τόνισε μετά τη συνάντηση ότι η πλήρης συμμετοχή της Ευρώπης είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου και τις εγγυήσεις ασφαλείας.
Εσωτερικές ισορροπίες στη Ρώμη
Παρότι το 13ο διάταγμα πέρασε επιτυχώς τον έλεγχο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής (COPASIR) μετά από ενημέρωση του υπουργού Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, η ιταλική κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί τις εσωτερικές ισορροπίες. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επερχόμενες ψηφοφορίες για τη χρηματοδότηση του 2027, εν μέσω ερωτημάτων που έθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι σχετικά με τη μελλοντική στήριξη της Λέγκας.
Ο απολογισμός της ιταλικής στήριξης
Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έως τα τέλη του 2026, η συνολική συνεισφορά της Ιταλίας περιλαμβάνει:
-
Στρατιωτική βοήθεια: 13 πακέτα συνολικής αξίας άνω των 4 δισ. ευρώ (3 δισ. ευρώ σε άμεσες δεσμεύσεις), με αιχμή τα συστήματα αεράμυνας SAMP/T και τον βαρύ εξοπλισμό.
-
Οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια: Πάνω από 2 δισ. ευρώ για μακροοικονομική στήριξη, ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού και προστασία των ενεργειακών υποδομών.
Με αυτή τη διπλή κίνηση, η Ιταλία εδραιώνει τον ρόλο της τόσο ως αξιόπιστου συμμάχου πρώτης γραμμής όσο και ως ενεργού διαμορφωτή της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.
Ο πρωθυπουργός της Λετονίας: «Η ΕΕ πρέπει να βγάλει “κότσια”»
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ουκρανικό ζήτημα «πρέπει να βγάλει μεγαλύτερα “@ρχ@δ@α”», επειδή «είμαστε μεγαλύτεροι από τη Ρωσία», τόσο από «στρατιωτικής» όσο και από «οικονομικής» άποψης. Αυτά δήλωσε σήμερα ο Λετονός πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργκς στο Δουβλίνο, στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Το Κρεμλίνο αρνείται ότι ζήτησε την αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ: «Δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο»
Το Κρεμλίνο διαψεύδει ότι ζήτησε την έξοδο της Φινλανδίας, ή άλλων κρατών-μελών της Συμμαχίας, από το ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι για την Ουκρανία.
«Δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν υποβλήθηκε καμία τέτοια πρόταση. Σίγουρα δεν συζητήθηκε», δήλωσε ο προεδρικός εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tass.
Πηγή: repubblica