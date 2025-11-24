Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter μπλόκαρε με τη σειρά του τους λογαριασμούς των ρωσικών μέσων ενημέρωσης RT και Sputnik στην ΕΕ, μετά από την απαγόρευση που επέβαλαν οι χώρες μέλη στα μέσα αυτά στην Ευρωπαϊκή αγορά και η οποία τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη (19/11).

Τα δύο αυτά μέσα ενημέρωσης κατηγορούνται ότι είναι εργαλεία «παραπληροφόρησης» της Μόσχας στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με την απόφαση των χωρών μελών της ΕΕ

Πλέον δεν είναι εφικτό στους χρήστες του Twitter στην ΕΕ να έχουν πρόσβαση στους διάφορους λογαριασμούς του Russia Today και του Sputnik.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, το περιεχόμενο του Sputnik και του RT στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά δεν μπορεί να μεταδοθεί πλέον στο διαδίκτυο και την τηλεόραση στις χώρες της Ένωσης.

Πριν καν τεθεί σε ισχύ αυτή τη απόφαση, μεγάλες εταιρείες του διαδικτύου ήδη είχαν προχωρήσει στην απαγόρευση του περιεχομένου των ρωσικών δικτύων: το Facebook και το Instagram ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι μπλοκάρουν στην ΕΕ το περιεχόμενο του RT και του Sputnik, ενώ την Τρίτη αντίστοιχη ανακοίνωση έκανε και το YouTube.

Από την πλευρά του το Spotify ανακοίνωσε σήμερα ότι έκλεισε επ’ αόριστον το γραφείο του στη Ρωσία σε απάντηση στην «απρόκλητη επίθεση της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ