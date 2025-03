Ο απολογισμός των θυμάτων των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην Ντομπροπίλια, στο ανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, αυξήθηκε σε «τουλάχιστον ένδεκα νεκρούς», ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών σήμερα.

Dobropillia is a city in Pokrovsk district, Donetsk Oblast, Ukraine. Attacked by Russia pic.twitter.com/3sjTGz6J4W

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 8, 2025