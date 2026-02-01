Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε ένα λεωφορείο στην Ουκρανία, που μετέφερε εργαζόμενους σε ορυχείο στην επαρχία Ντνιεπροπετρόφσκ.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Τερνίβκα, κοντά στο Πάβλογκραντ, περίπου 70 χλμ. από τις πρώτες γραμμές του μετώπου. Οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δημοσίευσαν φωτογραφίες από το κατεστραμμένο λεωφορείο, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.

Η εταιρεία DTEK, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοί της στο ορυχείο, έγιναν στόχος της επίθεσης, ενώ επέστρεφαν από τη βάρδιά τους. Σύμφωνα με την εταιρεία, 15 εργάτες σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν, αριθμός που δεν έχει ακόμη πλήρως επιβεβαιωθεί από τις ουκρανικές Αρχές.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Ντένις Σμίχαλ, καταδίκασε την ενέργεια ως «κυνική και στοχευμένη επίθεση σε εργαζόμενους στον ενεργειακό τομέα».