Δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το βράδυ της Τετάρτης ένα ξενοδοχείο στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, προκαλώντας τον τραυματισμό 13 ανθρώπων, ανάμεσα τους δύο ξένοι δημοσιογράφοι, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Sickening. Another missile attack on hotel in Kharkiv. 10 injured, including Turkish journalist. Russian terror continues. Every night, around 11 pm, Kharkiv shudders in waves of explosions pic.twitter.com/Oak5EvwCzY — Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 10, 2024

«Δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ανάμεσά τους δύο δημοσιογράφοι τουρκικού μέσου ενημέρωσης: ένας Τούρκος πολίτης και ένας πολίτης Γεωργίας», ανέφερε η ουκρανική εισαγγελία στο Telegram, διευκρινίζοντας ότι δέκα άνθρωποι νοσηλεύονται.

Russia now seems to be on a campaign to target Ukraine’s hotels (specifically hotels frequented by foreign journalists) with ballistic missiles. Overnight, 11 victims as Russia targeted this hotel in Kharkiv with two S-300 missiles. pic.twitter.com/ICgItrx2ND — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 11, 2024

Νωρίτερα τη νύκτα ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ίγκορ Τερέχοβ είχε γράψει στο Telegram ότι ένας από τους τραυματίες βρίσκεται “σε κρίσιμη κατάσταση”. Πολλά άλλα κτήρια, ανάμεσά τους δύο πολυκατοικίες, καθώς και οχήματα υπέστησαν ζημιές από το ρωσικό πλήγμα, σημείωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Όλεχ Σινεχούμποφ, περιφερειάρχη του Χαρκόβου, περίπου στις 22:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) δύο ρωσικοί πύραυλοι S-300 έπληξαν το ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία Κιίβσκιι, την ώρα που σε αυτό βρίσκονταν 30 άμαχοι.

Dr. Mykhailo Bebeshko was in the hotel during the Russian missile strike on Kharkiv. He arrived in the city to deliver training for social workers and psychologists. Mykhailo shares what he lived through last night. 📹: suspilne https://t.co/AQ6ODGGvE5 pic.twitter.com/Stx73Tjl9u — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 11, 2024

Ο Σινεχούμποφ σημείωσε ότι ένας άνδρας 35 ετών είναι σοβαρά τραυματισμένος. Μεταξύ των υπόλοιπων τραυματιών είναι τρεις άνδρες ηλικίας 31 με 38 ετών και επτά γυναίκες ηλικίας 23 με 71 ετών, συνέχισε.

Συνολικά τα ουκρανικά σωστικά συνεργεία απομάκρυναν 19 ανθρώπους από το ξενοδοχείο, επεσήμαναν στο Telegram στο οποίο ανάρτησαν και βίντεο από τις επιχειρήσεις τους στο οποίο φαίνεται ένα μικρό κτήριο με σπασμένα τζάμια.

Russia continues shelling hotels in Kharkiv. At least 11 people were injured last night. There were Turkish journalists among them. Russia seems to be systematically destroying hotels in order to prevent international journalists from witnessing Russian crimes. pic.twitter.com/ZnTbjil3g1 — Victoria (@victoriaslog) January 11, 2024

Το Χάρκοβο, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και γίνεται συχνά στόχος βομβαρδισμών.

Από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύκτας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας “κατέστρεψαν” τέσσερα ουκρανικά drones πάνω από τις περιφέρειες Τούλα, Καλούγκα και Ροστόφ.

Οι περιφερειακές αρχές του Βορονέζ, στη δυτική Ρωσία, επεσήμαναν ότι ουκρανικό drone χτύπησε “στη σκεπή κτηρίου” χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.