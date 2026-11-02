Βαρύτατο φόρο αίματος πλήρωσε η Περιφέρεια της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, έπειτα από σφοδρό πλήγμα των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κοινότητα Κομισουβάχα.

Την τραγική είδηση γνωστοποίησε επισήμως ο Πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 18 ανθρώπους που έχασαν ακαριαία τη ζωή τους και ακόμη πέντε που τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ζελένσκι αναφέρει πως αρχικά βομβαρδίστηκε ένα σχολείο που λειτουργούσε ως κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ακολούθησε δεύτερο πλήγμα από εννέα βόμβες, στη διάρκεια του οποίου χτυπήθηκε καταφύγιο που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της περιοχής.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μη γνώριζαν πως κάθε εβδομάδα, οι κάτοικοι που είχαν απομείνει στην Κομισουβάχα ελάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνη την τοποθεσία», υπογραμμίζει ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του, σημειώνοντας πως πρόκειται για άλλη μια απόδειξη πως η Μόσχα «δεν επιθυμεί αποκλιμάκωση».