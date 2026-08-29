Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και άλλοι 42 τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής με drones, η οποία έπληξε αποθήκη πυρομαχικών στο χωριό Μίλα της περιοχής Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο.

Η σφοδρή έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε παρακείμενα κτήρια κατοικιών και σε οίκο ευγηρίας, αναγκάζοντας τις Αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα περισσότερους από 380 κατοίκους.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και προανήγγειλε αυστηρή απόδοση ευθυνών, καθώς ξεκίνησε ποινική έρευνα για υπηρεσιακή αμέλεια σχετικά με τη χωροθέτηση της αποθήκης κοντά σε αμάχους.

Βίντεο από την έκρηξη:

Σφοδρό πλήγμα σε γηροκομείο και κατοικίες

Η ρωσική επίθεση προκάλεσε αλυσιδωτές εκρήξεις στην αποθήκη, με αποτέλεσμα το ωστικό κύμα και τα θραύσματα να ισοπεδώσουν γύρω υποδομές, μεταξύ των οποίων συγκροτήματα κατοικιών, καθώς και έναν οίκο ευγηρίας για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο επικεφαλής της κοινότητας της Ντμίτριβκα, Τάρας Ντίντιτς, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να διασώσει εγκλωβισμένους πολίτες από τις φλόγες.

Στο σημείο της καταστροφής έχει στηθεί γιγαντιαία επιχειρησιακή δομή από την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 διασωστών, ενώ παράλληλα λειτουργούν ειδικά κέντρα συντονισμού για την παροχή πρώτων βοηθειών, στέγης και τροφίμων στους πληγέντες.

Έρευνα της SBU και της αστυνομίας για υπηρεσιακή αμέλεια

Πέρα από την καταδίκη της ρωσικής επιδρομής, η ουκρανική ηγεσία στρέφει το μικροσκόπιο και στις εσωτερικές ευθύνες που οδήγησαν στην εκατόμβη των θυμάτων.

Σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι έλαβε έκτακτες αναφορές από τον Πρωθυπουργό Σεργκί Κορέτσκι και τον Υπουργό Εσωτερικών Ιβάν Βιχίβσκι, ενώ κατέστησε σαφές ότι η Εθνική Αστυνομία και η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ξεκίνησαν ήδη προδικαστική έρευνα για υπηρεσιακή αμέλεια.

Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε ότι οι ισχύοντες στρατιωτικοί κανονισμοί απαγορεύουν αυστηρά την αποθήκευση πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών κοντά σε κατοικημένες περιοχές και αστικές υποδομές, δεσμευόμενος ότι όσοι έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρει:

«Από χθες το βράδυ, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες στο χωριό Μύλα κοντά στο Κίεβο για την αντιμετώπιση των συνεπειών μιας ρωσικής επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Έχουν δημιουργηθεί κέντρα συντονισμού επί τόπου για την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους. Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί. Μονάδες της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης βρίσκονται επί τόπου – με περισσότερους από 300 εργαζομένους. Μια αποθήκη χτυπήθηκε και ακολούθησε έκρηξη.

Δυστυχώς, οι γύρω υποδομές έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές – κτήρια κατοικιών, καθώς και ένα γηροκομείο για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, έχουν υποστεί ζημιές. Μέχρι στιγμής, 27 άτομα έχουν αναφερθεί ως νεκρά. Ένας από τους νεκρούς ήταν ο επικεφαλής της κοινότητας Ντμιτρίβκα, Τάρας Ντίντιτς. Διέσωζε ανθρώπους. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 370 άνθρωποι έχουν ήδη εκκενωθεί και η εκκένωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έλαβα αναφορές από τον Πρωθυπουργό Σεργκέι Κορέτσκι και τον Υπουργό Εσωτερικών Ιβάν Βιχίβσκι. Όσοι επέτρεψαν να συμβεί αυτό πρέπει να λογοδοτήσουν για τις αποφάσεις τους. Ερευνητές από την Εθνική Αστυνομία και την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας διεξάγουν προδικαστική έρευνα και έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες με την κατηγορία της αμέλειας της διοίκησης.

Υπάρχουν κανονισμοί – τα πυρομαχικά δεν μπορούν να αποθηκευτούν κοντά σε κατοικίες ή άλλες κατοικημένες περιοχές. Σίγουρα θα εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Υπήρξαν επίσης επιθέσεις στις περιοχές μας κατά τη διάρκεια της νύχτας – τις περιοχές Οδησσού, Ντνίπρο, Κίεβο, Ζαπορίζια, Σούμι, Χερσώνα, Χάρκοβο, Νικολάιφ, Ντόνετσκ και Τσερνιχόφ. Συμμετείχαν περισσότερα από 260 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη Banderol. Το Κίεβο δέχεται σχεδόν αδιάκοπες επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τζετ.

Η Ουκρανία δεν μπορεί να μείνει μόνη της στην εξεύρεση λύσεων για την άμυνα κατά τέτοιων επιθέσεων και ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν με πρόσθετα πακέτα υποστήριξης και μέτρα κυρώσεων κατά της Ρωσίας».

Since last evening, efforts have been underway in the village of Myla near Kyiv to deal with the aftermath of a Russian drone strike. On-site coordination centers have been set up to assist people. All necessary services are deployed. State Emergency Service units are on the… pic.twitter.com/mQU2DHZYU7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026