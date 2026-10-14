Τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι σε ολόκληρη την Ουκρανία έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις φονικές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι επιθέσεις έπληξαν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς και στη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο. Οι εξελίξεις αυτές σημειώθηκαν παρά τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή, ότι βρίσκεται σε ισχύ μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Νεκροί στο Κίεβο και οι ισχυρισμοί της Μόσχας

Στο Κίεβο, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS).

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι μαζικές επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν στόχο εγκαταστάσεις επικοινωνιών και ενέργειας στις περιοχές του Κιέβου και του Χαρκόβου, υποστηρίζοντας ότι αυτές χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.

Εκατοντάδες καταρρίψεις drones και πυραύλων

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 902 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα Μόσχα και η Κριμαία, η χερσόνησος στη νότια Ουκρανία που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Παράλληλα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 39 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ, καθώς και 128 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να καταρρίψουν τέσσερις από τους πυραύλους και 115 από τα drones.

Η ανάρτηση Τραμπ και η στάση της Μόσχας

Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τίθεται σε εφαρμογή με άμεση ισχύ ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο, υποστηρίζοντας πως και οι δύο πλευρές συμφώνησαν και καλώντας τες να μην την παραβιάσουν.

Έκτοτε, ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου και άλλων ενεργειακών εγκαταστάσεων, εφόσον η Μόσχα πράξει το ίδιο.

Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν αξίζει την ανάπαυλα που θα προσέφερε μια εκεχειρία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι, σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, η Ευρώπη θα μπορούσε να εφοδιάσει το Κίεβο με νέα όπλα ώστε να συνεχίσει τον πόλεμο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022, με τη Μόσχα να ελέγχει σήμερα περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.