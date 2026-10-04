Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο από ρωσικά drones στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.

Ειδικότερα, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο αυτοκίνητα, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας σοβαρά άλλον έναν. Αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι ρωσικά drones έπληξαν και άλλα οχήματα στην ίδια περιφέρεια, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί.

Την Παρασκευή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στο Χάρκοβο. Άλλοι 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολέχ Σινιεχούμποφ μέσω Telegram.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον ουκρανικών πόλεων τις τελευταίες εβδομάδες. Μεγάλα αστικά κέντρα όπως το Κίεβο, το Χάρκοβο και η Οδησσός έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο drones και βαλλιστικών πυραύλων.