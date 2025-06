Νέα ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο της Ουκρανίας (βορειοανατολικά) είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 28 κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Έγιναν «δεκαεπτά πλήγματα drones σε δύο συνοικίες», ανέφερε ο αξιωματούχος, αφού μερικά λεπτά νωρίτερα ενημέρωσε πως «πληροφορίες κάνουν ήδη λόγο για δύο νεκρούς».

Mertz They are not listening to you! This is kharkiv tonight right after you saying this… they do this to civilian apartments! Also There are fatalities! Russia loves to kill sleeping children and sleeping families! Time to distribute Taurus! Don’t waste any more time! pic.twitter.com/9gGep2aGQK

— yorkyBonkaFellaLives (@SmokeyjoeFella) June 10, 2025