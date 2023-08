Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την πόλη Πόκροβσκ δυο φορές το βράδυ προχθές Δευτέρα, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν και καταστράφηκαν διαμερίσματα και δημοφιλές ξενοδοχείο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε χθες Τρίτη ότι τραυματίστηκαν 82 άνθρωποι και πρόσθεσε πως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Πόκροβσκ, περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Μπαχμούτ, ολοκληρώθηκαν.

«Προσφέρθηκε η απαραίτητη φροντίδα σε όλους. Υπάρχουν δυο παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο νυχτερινό διάγγελμά του.

Russian Missile strike hit Krasnoarmeysk (Pokrovsk), targeting Druzba hotel where mercenaries were gathering and where AFU personnel were stationed. pic.twitter.com/N8NEJAH9PC

— Greyhound (@Greyhou20147206) August 8, 2023