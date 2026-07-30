Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο σε κοινότητα κοντά στην Κρεβί Ρι, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σε χωριό στην περιφέρεια της Κρεβί Ρι, απευθείας πλήγμα πυραύλου Iskander-M που εκτοξεύτηκε από τη Βαρόνεζ έπληξε ιδιωτική κατοικία όπου ζούσε πολυμελής οικογένεια σκοτώνοντας δύο κορίτσια 5 και 12 ετών και τέσσερις ενηλίκους», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Ολεξάντρ Βίλκουλ.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον έναν θάνατο στο Κίεβο στη ρωσική επιδρομή με βαλλιστικούς πυραύλους.