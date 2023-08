Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν όταν δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα πολυκατοικία στην πόλη Ποκρόφσκ της περιφέρειας Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών.

«Πέντε νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός δύο πυραυλικών επιθέσεων σε συγκρότημα κατοικιών στο Ποκρόφσκ», ανέφερε ο Ιχόρ Κλιμένκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Russian army launched a missile attack on Pokrovsk, Donetsk region.

The rocket hit a residential building. Several apartments were destroyed. Many injured civilians. There are people under the ruins.

Russia calls this "protection of the Donbass people" pic.twitter.com/SW0LryMuDL

