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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν την Πέμπτη από ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Πάβλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

“Πριν από περίπου μία ώρα, οι Ρώσοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο κέντρο του Πάβλογκραντ. Ήταν μέρα μεσημέρι, ενώ οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο”, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Βιγκίβσκι στο Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάνζα ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης επικαιροποιημένο απολογισμό με πέντε νεκρούς και 67 τραυματίες, εκ των οποίων οκτώ παιδιά.

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