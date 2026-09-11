Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν την Πέμπτη από ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Πάβλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Horrific moment of a Russian strike on a shopping mall in Pavlohrad today, in broad daylight. ​At least two people are known to have been killed and 18 injured‼️ ​Note that the people trying to run from the attack in the video are mostly teenagers. pic.twitter.com/TTcGAS5bgj — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 10, 2026

“Πριν από περίπου μία ώρα, οι Ρώσοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο κέντρο του Πάβλογκραντ. Ήταν μέρα μεσημέρι, ενώ οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο”, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Βιγκίβσκι στο Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάνζα ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης επικαιροποιημένο απολογισμό με πέντε νεκρούς και 67 τραυματίες, εκ των οποίων οκτώ παιδιά.