Τα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι ουκρανικές στρατιωτικές αρχές.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση του εχθρού εναντίον της πρωτεύουσας» και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου μέσω Telegram, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Λίγο νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Μπορίσπιλ, ανατολικά της πρωτεύουσας.