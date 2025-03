Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν χθες Παρασκευή την πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και άλλοι 15 να τραυματιστούν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόβσκ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σερχίι Λισάκ αναφέρει ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε ξενοδοχείο και εστιατόριο, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

🇺🇦🇷🇺In Dnipro, houses are burning after attacks by Russian “shaheed” Drones, four people are known to have been injured. pic.twitter.com/82rnGapZJA

