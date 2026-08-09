Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων το Σάββατο στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Χαρκόβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στο Ντνιπροπετρόφσκ, που έγινε στόχος ρωσικών βομβαρδισμών και drones, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά μέσω Telegram.

Βορειότερα, στο Χάρκοβο, ένας 68χρονος έχασε τη ζωή του και μια 46χρονη τραυματίστηκε σε επιθέσεις ρωσικών drones.

Το βράδυ του Σαββάτου, μπαράζ επιθέσεων δέχθηκε η πόλη Πάβλοχραντ. Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ ενημέρωσε μέσω Telegram πως εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών ηλικίας 3-6 ετών.

Σχεδόν 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.