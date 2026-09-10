Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, έγινε γνωστό από τον περιφερειακό κυβερνήτη Όλεχ Χριχόροφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο κυβερνήτης ανέφερε πως φωτιά ξέσπασε στο σημείο και σε μια φωτογραφία που ανήρτησε στο διαδίκτυο διακρίνεται ένα κτήριο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά το πλήγμα.