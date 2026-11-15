Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, όπως ενημέρωσαν χθες Σάββατο Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Σε πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενημέρωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Μιχάιλο Σεμίκιν μέσω Telegram. Η πόλη είχε βρεθεί ξανά την Παρασκευή στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων.

Το βράδυ του Σαββάτου, ρωσικό drone έπληξε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, με απολογισμό δύο νεκρούς και έναν τραυματία, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Στο Παβλοχράντ του Ντνιπροπετρόφσκ, ένας άνδρας βρήκε τον θάνατο εξαιτίας ρωσικής επίθεσης, ανέφερε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Χανζά, συμπληρώνοντας πως 13 τραυματίες – ανάμεσά τους ένα 7χρονο αγοράκι – διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Τους τελευταίους μήνες, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πληθαίνουν τις επιθέσεις τους εναντίον αστικών κέντρων στην Ουκρανία, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή των στρατευμάτων της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα.