Τρεις κολυμβητές σκοτώθηκαν από νάρκες που εξερράγησαν στην περιοχή της νότιας Οδυσσού στην Ουκρανία, σε δύο παραλίες, όπου το κολύμπι είχε απαγορευτεί, δήλωσαν σήμερα περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ δήλωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε στο Καρολίνο-Μπουχάζ, ενώ ένας άλλος άντρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν κοντά στον αγροτικό οικισμό Ζατόκα και σε περιοχή με ακτές κοντά στην περιφερειακή πρωτεύουσα.