Τρεις κολυμβητές σκοτώθηκαν από νάρκες που εξερράγησαν στην περιοχή της νότιας Οδυσσού στην Ουκρανία, σε δύο παραλίες, όπου το κολύμπι είχε απαγορευτεί, δήλωσαν σήμερα περιφερειακοί αξιωματούχοι.
Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ δήλωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε στο Καρολίνο-Μπουχάζ, ενώ ένας άλλος άντρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν κοντά στον αγροτικό οικισμό Ζατόκα και σε περιοχή με ακτές κοντά στην περιφερειακή πρωτεύουσα.
Eine Mine explodierte am Strand von Zatoka: Nach vorläufigen Informationen gibt es Opfer.
Zatoka ist ein Ferienort im Von Russland besetzten Odessa.
Die Mine explodierte in Küstennähe. Eine offizielle Bestätigung der Polizei liegt noch nicht vor.
Die Zeitung „Dumskaja“… pic.twitter.com/X0DrxdAzr4
— Anna (@AnnaDeMilanese) August 10, 2025