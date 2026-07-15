Τραγικό απολογισμό, με τουλάχιστον τρεις νεκρούς, άφησαν πίσω τους οι νεότερες επιθέσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Οδησσού, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις του περιφερειάρχη της Οδησσού, Ολέχ Κίπερ, οι επιθέσεις εξελίχτηκαν σε δύο φάσεις κατά τη διάρκεια της Τρίτης, 14 Ιουλίου.

Κατά την απογευματινή επίθεση, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο φορτηγά πλοία, ένα με σημαία Τανζανίας και ένα με σημαία Λιβερίας. Από το πλήγμα έχασε τη ζωή του ο καπετάνιος του ενός πλοίου, ενώ τρεις ναυτικοί τραυματίστηκαν.

Νέο χτύπημα σημειώθηκε σε λιμενικές υποδομές της πόλης το βράδυ, όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) πέτυχε πλοίο υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ, προκαλώντας τον θάνατο δύο ακόμη ανθρώπων.

«Κάθε τέτοια κυνική επίθεση του εχθρού αποτελεί έγκλημα πολέμου εναντίον αμάχων, της εμπορικής ναυτιλίας και της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας», υπογράμμισε ο Κίπερ στην ανάρτησή του.

Μόσχα: «Μετέφεραν στρατιωτικό υλικό»

Από την πλευρά του, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη σκοπιμότητα των επιθέσεων, δίνοντας ωστόσο μια εντελώς διαφορετική διάσταση για τη φύση των στόχων.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, επιβεβαιώθηκαν τα πλήγματα σε δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου (bulk carriers) που είχαν προορισμό το λιμάνι της Οδησσού. Στο στόχαστρο των ρωσικών drones βρέθηκαν επιπλέον τρία φορτηγά πλοία, τα οποία ήταν ήδη αγκυροβολημένα εντός του λιμένα.

Το ρωσικό υπουργείο υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα πλοία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού.