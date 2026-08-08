Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων περιφερειακά του Κιέβου, πρωτεύουσας της Ουκρανίας ανέφεραν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Καταστροφές αναφέρθηκαν σε τρεις συνοικίες της πόλης Μπροβαρί, στα βορειοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ανάμεσα τους ένα παιδί», ενημέρωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο, συμπληρώνοντας πως άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Δεν διευκρίνισε εάν ήταν επίθεση με πυραύλους ή drones.

Περισσότερες από δέκα εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο ύστερα από συναγερμό που σήμανε στην ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε πως ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.