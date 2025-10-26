Ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 31, στο Κίεβο και σε αρκετές άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου, τη στιγμή που οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου εντείνουν τις πιέσεις προς τη Μόσχα, καθώς ο πόλεμος μπαίνει στον τέταρτο χειμώνα του.

«Ένας διασώστης σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε έπειτα από πλήγματα με πυραύλους στην κοινότητα Πετροπαβλίβσκα, στην περιοχή Ντνιπροπετρόβσκ», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε επίσης και επτά άτομα τραυματίστηκαν στην ανατολική περιοχή, πρόσθεσε το υπουργείο, κάνοντας λόγο για ζημιές σε πυροσβεστικά οχήματα, κατοικίες και καταστήματα.

Η Μόσχα έπληξε επίσης το Κίεβο, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 12, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν τον χαρακτηριστικό ήχο πυραύλων και ισχυρές εκρήξεις γύρω στις 4:00 π.μ. (01:00 GMT).

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από πυροσβέστες που μάχονταν τις φλόγες, καθώς μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι και Ντάρνιτσκι.

Η ρωσική επίθεση περιλάμβανε εννέα βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M και 62 επιθετικά drones, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η οποία ανέφερε ότι κατέρριψε τέσσερις πυραύλους και 50 drones.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα νέα πακέτα κυρώσεων κατά της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας, με στόχο την παράλυση της πολεμικής οικονομίας της Μόσχας.

Τι ζητάει ο Ζελένσκι

Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την επίθεση των Ρώσων, ζήτησε σήμερα (26/10) νέες σκληρές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και των συμμάχων της .

Να σημειωθεί, ότι από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε δύο πολυώροφες πολυκατοικίες και ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε μέσω Telegram ότι επτά από τους τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Θραύσματα από ρωσικά drones που καταστράφηκαν κατέπεσαν σε πολυκατοικία 9 ορόφων, στην συνοικία Ντεσνιάνσκι στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, δήλωσε ο δήμαρχος.

«Κάθε ρωσικό πλήγμα είναι μια προσπάθεια να προκληθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στην καθημερινή ζωή», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Telegram. «Φυσικά, χρειάζονται επιπλέον δασμοί και κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και αυτών που τη βοηθούν να τα βγάζει πέρα», δήλωσε.

Η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών δήλωσε ότι 13 άνθρωποι διασώθηκαν από τους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου.

Αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού δήλωσαν μέσω Telegram ότι η Ρωσία εκτόξευσε 101 drones κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, 90 εκ των οποίων καταρρίφθηκαν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν 1.200 drones εφόρμησης, πάνω από 1.360 κατευθυνόμενες βόμβες και πάνω από 50 πυραύλους διαφόρων τύπων τις τελευταίες επτά ημέρες.

