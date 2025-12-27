Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπόθεση διαφθοράς που αγγίζει τον πυρήνα της πολιτικής της εξουσίας και απειλεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία της απέναντι στους δυτικούς συμμάχους της.

Ενώ το Κίεβο συνεχίζει να ζητά στρατιωτική και οικονομική στήριξη για τον πόλεμο με τη Ρωσία, οι αποκαλύψεις για εκτεταμένο χρηματισμό βουλευτών προκαλούν πολιτικό σεισμό και επαναφέρουν το χρόνιο πρόβλημα της διαφθοράς στο προσκήνιο.

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), σε συνεργασία με την Ειδική Αντικαταχρηστική Εισαγγελία (SAPO), ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα εις βάρος αρκετών εν ενεργεία μελών του ουκρανικού Κοινοβουλίου, τα οποία φέρονται να λάμβαναν συστηματικά παράνομα χρηματικά ανταλλάγματα προκειμένου να ψηφίζουν συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις.

НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. — NAB Ukraine (@nab_ukr) December 27, 2025

Σύμφωνα με τις Αρχές, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα με σταθερή μεθοδολογία, το οποίο λειτουργούσε εντός της «Βερχοβνά Ράντα» (σ.σ. το ουκρανικό κοινοβούλιο), μετατρέποντας τη νομοθετική διαδικασία σε πεδίο συναλλαγής.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν στελέχη της NABU επιχείρησαν να εισέλθουν στο κτίριο του Κοινοβουλίου για τη διενέργεια ερευνών σε γραφεία κοινοβουλευτικών επιτροπών, όμως –σύμφωνα με επίσημη καταγγελία– παρεμποδίστηκαν από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах ВРУ.

Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.

Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону. pic.twitter.com/NmS1kUArCh — NAB Ukraine (@nab_ukr) December 27, 2025

Η Υπηρεσία έκανε λόγο για ευθεία παραβίαση του νόμου και προειδοποίησε ότι κάθε απόπειρα παρεμπόδισης των ερευνών συνιστά ποινικό αδίκημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται υπό αυξημένη πολιτική πίεση.

Το νέο σκάνδαλο έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βαρύ κλίμα, καθώς τους τελευταίους μήνες πέντε υπουργοί και υφυπουργοί βρίσκονται υπό διερεύνηση για υποθέσεις δωροδοκίας και κακοδιαχείρισης δημόσιων πόρων, κυρίως σε τομείς που σχετίζονται με προμήθειες, άμυνα και υποδομές.

Διεθνή μέσα επισημαίνουν ότι πρόκειται για τη σοβαρότερη δοκιμασία του αντιδιαφθορικού μηχανισμού της χώρας από την έναρξη του πολέμου, αλλά και για κρίσιμο τεστ της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης Ζελένσκι.

Η στιγμή θεωρείται ιδιαίτερα δυσμενής για το Κίεβο. Οι αποκαλύψεις συμπίπτουν με την επικείμενη μετάβαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να έχει κρίσιμες επαφές με την αμερικανική ηγεσία.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί διαχρονικά βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της δυτικής στήριξης, τόσο από την Ουάσινγκτον όσο και από τις Βρυξέλλες, με Ευρωπαίους αξιωματούχους να έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση και τη μελλοντική ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς οργανισμοί και δεξαμενές σκέψης επισημαίνουν ότι η ανεξαρτησία των αντιδιαφθορικών θεσμών, όπως η NABU και η SAPO, έχει δεχθεί πιέσεις το τελευταίο διάστημα, με νομοθετικές πρωτοβουλίες που, σύμφωνα με επικριτές, ενισχύουν τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας στις έρευνες.

Το γεγονός αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη υπόθεση ακόμη πιο φορτισμένη, καθώς θεωρείται καθοριστική για το αν οι θεσμοί αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα ακόμη και όταν οι έρευνες αγγίζουν την κορυφή της πολιτικής πυραμίδας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εξέλιξη της υπόθεσης θα έχει άμεσες συνέπειες τόσο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό όσο και στη διεθνή εικόνα της χώρας.

Σε μια περίοδο πολέμου και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Ουκρανία καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διεξάγει ταυτόχρονα έναν εξωτερικό αγώνα επιβίωσης και έναν εσωτερικό πόλεμο κατά της διαφθοράς.

