Αυξανόμενη είναι η πίεση που δέχεται ο ουκρανικός στρατός στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου οι μονάδες του είναι πολύ λιγότερες σε αριθμό, ενώ υστερούν και σε εξοπλισμό σε σχέση με τις ρωσικές ταξιαρχίες που έχουν καταλάβει εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους τις τελευταίες εβδομάδες και εντείνουν τις προσπάθειες τους για να καταλάβουν περισσότερα εδάφη.

Ο ρωσικός στρατός προελαύνει

Οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει σε αρκετές περιοχές της νότιας περιοχής της Ζαπορίζια με έναν Ουκρανό αξιωματικό της υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας (SBU) να αναφέρει την Τετάρτη στο CNN ότι οι μονάδες του στρατού βρίσκονται υπό «έντονη πίεση».

Ο αξιωματικός, ο οποίος είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Bankir», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Ο εχθρός προσπαθεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση προσπαθώντας να καταλάβει περισσότερο έδαφος».

Οι Ρώσοι χρησιμοποιούσαν μικρές ομάδες πεζικού «που προσπαθούν να διαπεράσουν με κάθε μέσο, από οποιαδήποτε διαδρομή, τις θέσεις που είναι λιγότερο προστατευμένες», πρόσθεσε. Οι περισσότερες από τις πρόσφατες μάχες έλαβαν χώρα στη Χουλιαίπολη και γύρω από αυτήν. Η Χουλιαίπολη βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζαπορίζια και πριν τον πόλεμο είχε πληθυσμό άνω των 700.000 κατοίκων.

Τι είπε ο Ρώσος στρατιωτικός διοικητής της περιοχής στον Πούτιν

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και στην οποία παρέστη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος διοικητής της περιοχής, συνταγματάρχης Αντρέι Ιβανάεφ, ισχυρίστηκε ότι η πόλη είχε καταληφθεί. Ο Ιβανάεφ είπε στον Πούτιν ότι οι δυνάμεις του είχαν καταλάβει 210 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια από τις αρχές Δεκεμβρίου, ενισχύοντας το αφήγημα του Κρεμλίνου ότι τελικά η Ρωσία θα επιτύχει τον στόχο της να καταλάβει τέσσερις περιοχές της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Ο λογαριασμός στο telegram Deepstate που παρουσιάζει ανεπίσημους χάρτες από το μέτωπο ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχιζαν να διατηρούν τις θέσεις τους σε τμήματα της Χουλιαίπολης, αλλά ότι η περιοχή ήταν πλέον «γκρίζα ζώνη», με τους Ρώσους να διαθέτουν «πολλές φορές περισσότερο προσωπικό». Η ενίσχυση των θέσεων στην πόλη ήταν δύσκολη επειδή βρισκόταν σε χαμηλό υψόμετρο, ανέφερε ο Deepstate.

Οι Ουκρανοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα drones

Οι Ουκρανοί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα drones σε περιοχές όπου δεν διαθέτουν αρκετό πεζικό. Σε ανοιχτές περιοχές, τα drones είναι αποτελεσματικά στην εξουδετέρωση ρωσικών διμοιριών. Ωστόσο, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές εγκαταλελειμμένα κτίρια και υπόγεια προσφέρουν προστασία στις προωθούμενες δυνάμεις.

«Αδυναμία άμυνας»

Την περασμένη εβδομάδα, ένα βίντεο έδειξε ότι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει ένα ουκρανικό διοικητήριο στη Χουλιαίπολη και εξέταζαν φορητούς υπολογιστές και αρχεία που είχαν αφήσει πίσω τους οι ουκρανικές δυνάμεις.

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού, Ολεξάντρ Σίρκσκι, αναγνώρισε την κατάληψη ενός διοικητηρίου «λόγω της αδύναμης άμυνας».

Μια εδαφική ταξιαρχία «δεν μπόρεσε να αντέξει την πίεση του εχθρού κατά τη διάρκεια των μαχών», δήλωσε ο Σίρσκι, και σταδιακά υποχώρησε αλλά επέκρινε το τάγμα για την εγκατάλειψη εμπιστευτικών πληροφοριών.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις ενδέχεται να παραμείνουν μόνο στο δυτικό τμήμα της Χουλιαίπολης», σύμφωνα με έναν άλλο ανεξάρτητο παρατηρητή, την Ομάδα Πληροφοριών για Συγκρούσεις (CIT). «Υπό αυτές τις συνθήκες, η Χουλιαίπολη, όπως και το Ποκρόφσκ, ενδέχεται να έχουν ήδη καταληφθεί», ανέφερε.

«Αυτές οι δυνάμεις κράτησαν τις θέσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπέστησαν εξαιρετικά βαριές απώλειες τους τελευταίους μήνες αλλά δεν μετακινήθηκαν προς τα πίσω για ανάπαυση και ανασυγκρότηση», πρόσθεσε η CIT.

Το δίλημμα που αντιμετωπιζει ο ουκρανικός στρατός

Αυτό που συνέβη στη Χουλιαίπολη είναι η ουσία του διλήμματος που αντιμετωπίζει ο ουκρανικός στρατός. Σύμφωνα με αρκετούς σχολιαστές, οι δυνάμεις του είναι πολύ λιγότερες σε ορισμένα τμήματα του μετώπου μήκους 1.000 χιλιομέτρων και δυσκολεύονται να κινητοποιήσουν επιπλέον δυνάμεις για να αντισταθμίσουν τις απώλειες.

«Αυτό σημαίνει ότι οι διοικητές πρέπει να λάβουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το πού θα επιτεθούν, πού θα αμυνθούν και πού θα ελπίσουν ότι οι Ρώσοι δεν θα εκμεταλλευτούν τα κενά στις ουκρανικές γραμμές», έγραψε ο αναλυτής Ντέιβιντ Αξ την Τετάρτη. «Δεν μπορεί να αναμένεται από μερικά τάγματα χερσαίων δυνάμεων να κρατήσουν σε απόσταση μια ρωσική ταξιαρχία μηχανοκίνητων όπλων, ειδικά αν αυτά τα τάγματα δεν έχουν ισχυρή υποστήριξη από μονάδες πυροβολικού και drones», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η έλλειψη συνεκτικής διοίκησης μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων στο νότο και η απόφαση να δοθεί προτεραιότητα στην άμυνα άλλων περιοχών, όπως το Ποκρόφσκ και το Κουπιάνσκ, πιθανότατα συνέβαλαν επίσης στην επιδείνωση της κατάστασης στο νότο.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η ουκρανική διοίκηση έστειλε αρκετές ελίτ μονάδες στη Χουλιαίπολη, αλλά «ήταν πολύ λίγες και πολύ αργά» για να σώσουν την πόλη, ανέφερε ακόμα ο Αξ.

Πηγή: CNN