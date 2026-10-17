Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ ανέφερε χθες Παρασκευή (16/10) ότι τα στρατεύματα της Μόσχας έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την πόλη Ντομπροπίλια στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Κίεβο.

Η Ντομπροπίλια, στα νοτιοδυτικά των στρατηγικής σημασίας πόλεων Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, βρισκόταν αντιμέτωπη εδώ και καιρό με σφοδρές ρωσικές επιθέσεις.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε την Παρασκευή ότι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούσαν να προωθηθούν κοντά στην Ντομπροπίλια. Τις προηγούμενες ημέρες, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει πως τα ρωσικά στρατεύματα υφίστανται απώλειες στα περίχωρα της πόλης.

Ο Μπελαούσοφ δήλωσε επίσης ότι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο κοινότητες στην ανατολική Ουκρανία: το Ολεξίεβο-Ντρούζκιβκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ και το Βελικομιχαΐλιβκα στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ.

Η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιφέρεια Ντονέτσκ και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας συνεχίζεται, παρότι ο ρυθμός της έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες.